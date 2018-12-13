6 مصابين بينهم 4 سعوديين إثر سقوط مصعد في المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 يحملون جنسية دولة عربية، في سقوط مصعد بعقار سكني في منطقة المهندسين، فجر الخميس.

البداية، بلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة من شرطة النجدة، بسقوط مصعد خلف فندق النبيلة في شارع جامعة الدول العربية.

ودفع اللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالجيزة، برجال الإنقاذ البري، وتبين حدوث عطل بمصعد العقار رقم 11، وسقوطه من الطابق السابع وحتى الأرضي، وداخله 6 أشخاص (4 سعوديين - مصريين اثنين).

نُقل 4 مصابين "سعوديين" إلى مستشفى مصر الدولي، والباقي إلى مستشفى العجوزة، ولم يسفر الحادث عن أي وفيات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.​