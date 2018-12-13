نجاة المذيعة هيلين هاشم من حادث حركة

نجت مذيعة قناة النيل الأزرق السابقة هيلين هاشم من الموت إثر انقلاب عربة التي كانت تقلها أثناء عودتها لمنزلها بحلة كوكو ، وأوضحت هيلين بأنهم أثناء عبورهم لكوبري أتت سيارة مسرعة في اتجاههم .

مما تسبب في سقوط عربتهم في الخور بحسب صحيفة آخر لحظة ، وأثناء ذلك خرجت هي من الباب التي كانت بجانبه ، وطمأنت هيلين بأنها بخير وتمام الصحة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)