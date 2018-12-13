إيقاف مطرب عن الغناء وعلي مهدي يكشف التفاصيل

أكد رئيس مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية الفنان علي مهدي أن المجلس قرر سحب رخصة ممارسة المهنة من الفنان الشاب جبر الله ، بسبب الأغنية التي قدمها مؤخراً وتحمل كلمات بذيئة تخدش الذوق العام ، وقال المهدي أن المجلس لا يتهاون ي شأن المسؤولية الفنية ، ويرفض كل أنواع الغناء الذي لا يليق بالتاريخ الفني الخالد لهذه الأمة .. مشيراً إلى ضرورة التمسك برسائل ومضامين الفن التي تدعو للفضيلة وتهذيب النفوس والسمو بها .. وأضاف أن الساحة الفنية بها الكثير من الإشراقات الشبابية .

وبالتالي لايمكن دمغ الفنانين الشباب بتهمة الغناء غير الجاد ، وأن من يتجاوزون منهم الخطوط الحمراء هم قلة ، والمجلس قادر على التعامل معهم ، والتعامل مع كل فعل برد الفعل الذي يوازيه .

يجدر ذكره أن جبر الله قدم مؤخراً أغنية بعنوان الشجر الكبار أثارت جدلاً كثيفاً ، وقوبلت بالرفض والإستهجان بسبب ما تحتويه من كلمات خادشة بحسب صحيفة آخر لحظة ، ووجد قرار المجلس الإرتياح الواسع في الأوساط الفنية والإعلامية والاجتماعية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)