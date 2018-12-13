لأول مرة .. إجازة بحث دكتوراه عن (التمباك)

في أول بحث علمي من نوعه بالبلاد ، أجازت كلية الزراعة بجامعة الجزيرة أطروحة دكتوراة مثير عن التمباك أعدها الباحث عبد الحليم آدم صبي .

وكشف د. صبي أن اهتمامه بالتمباك بدأ منذ سبعينات القرن الماضي ، وقال أن هدفه من التخصص فيه لأجل مساعدة أهله على الإقلاع عن زراعته والمتاجرة فيه ، وأقر أن التحدي الذي يواجهه هو إيجاد إجابة لسؤال المزارعين إلى زراعة محاصيل جديدة عقب إقامته معهم في مناطق زراعة التمباك ، خاصة في مناطق (شنقلي طوباي) بمحلية دار السلام بشمال دارفور .

وكشف عبد الحليم بحسب صحيفة آخر لحظة ، عن نجاح مبادرة (أقلع وأكسب) في مستشفى الذرة بالخرطوم تمكنوا من خلالها إقناع (6) آلاف شخص بالإقلاع عن التمباك ، وإنه يسبب السرطان .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)