فيديو | عملية طعن بالقدس واستشهاد المنفذ

الخليج 365 | فريق التحرير
استُشهد، فجر اليوم الخميس، فلسطينيًا بزعم تنفيذه عملية طعن في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.
وأطلق جيش الاحتلال النار على الشاب الذي لم تعرف هويته بعد أن طعن ضابطًا ومجندًا من شرطة الاحتلال ما أدى إلى إصابتهم بجراح طفيفة ومتوسطة.
ونشرت شرطة الاحتلال أن عناصرها أطلقت النار على شاب استُشهد على الفور، بعد تنفيذه عملية طعن في القدس المحتلة.
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