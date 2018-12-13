الصين تستجوب كندياً ثانياً وأوتاوا تعتبره “مفقوداً”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 10:03 صباحاً - أعلنت أوتاوا الأربعاء، أنّ بكين استدعت مواطناً كندياً ثانياً مقيماً في الصين للتحقيق معه، مشيرة إلى أنّ الحكومة الكندية تعتبره الآن “مفقوداً” بعدما فشلت كل جهودها للاتصال به.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية، غيّوم بيروب لوكالة فرانس برس، إنّ المفقود يدعى مايكل سبافور، ويقيم في الصين حيث يدير مؤسسة “باكيتو للتبادل الثقافي” التي تعنى بتنظيم رحلات تجارية وسياحية ورياضية إلى كوريا الشمالية، والتي ساعدت النجم السابق في كرة السلة الأميركية دنيس رودمان على زيارة الدولة العزولة.

وأوقفت الصين دبلوماسياً كندياً سابقاً طالبت منظمة دولية يعمل لحسابها الثلاثاء بالإفراج عنه، في وقت تعبّر فيه بكين عن غضبها من اعتقال كندا بطلب من واشنطن مسؤولة في مجموعة هواوي الصينية، التي أفرج عنها لاحقا بكفالة.

المصدر سكاي نيوز عربية