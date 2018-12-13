قتلى وجرحى بحادث قطار في أنقرة:فيديو:

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 10:03 صباحاً - قتل 4 أشخاص وأصيب 43 آخرون في حادث القطار السريع، الذي وقع بالعاصمة التركية، الخميس، وفق حاكم أنقرة، فاسيب شاهين.
وقال شاهين، في تصريحات للصحافيين من موقع الحادث، إن القطار، الذي كان متجهاً إلى إقليم قونية وسط البلاد، اصطدم بجرار قطار كان يجري فحصاً للقضبان.
المصدر: أنقرة – رويترز
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