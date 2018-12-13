كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدعي العام الفرنسي: وفاة متظاهر من السترات الصفراء بعد أن صدمته شاحنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى أحد محتجى "السترات الصفراء" مساء أمس الأربعاء، مصرعه بعدما صدمته شاحنة عند مستديرة بالقرب من مدخل طريق سريع فى مدينة أفينيون بجنوب فرنسا، كما أعلنت نيابة المنطقة.

وقالت مساعدة النائب العام مارولين أرمان، إن "سائق الشاحنة أوقف بينما الضحية فى الثالثة والعشرين من العمر"، مشيرة إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سائق الشاحنة بولندي".

سادس وفاة من "السترات الصفراء"

وأضافت أن الحادث وقع بعيد منتصف ليل الأربعاء الخميس عند مدخل الطريق السريع "آ7" جنوب أفينيون، وهذه سادس وفاة تسجل على هامش تحركات "السترات الصفراء" الاحتجاجية، فى 17 نوفمبر، اليوم الأول من تجمعات "السترات الصفراء"، لقيت متظاهرة حتفها بعدما صدمتها سائقة سيارة كانت فى حالة ذعر عند حاجز.

وبعد يومين، صدمت شاحنة صغيرة كانت تحاول تجنب حاجز للمحتجين سائق دراجة نارية فى السابعة والثلاثين من العمر، وتوفى فى اليوم التالى متأثرا بجروحه، وليل الأول إلى الثانى من ديسمبر وفى ثانى تعبئة أسبوعية، لقى سائق سيارة مصرعه عندما صدم شاحنة متوقفة عند حاجز بالقرب من آرل بجنوب فرنسا.

وسقطت الضحية الرابعة وهى امرأة تبلغ من العمر 80 عاما بعدما أصيبت بقنبلة مسيلة للدموع فى الأول من ديسمبر فى مرسيليا. وتوفيت فى اليوم التالى فى المستشفى خلال خضوعها لعملية جراحية، وفى العاشر من ديسمبر، توفيت سيدة فى العشرين من العم فى شاسونيل-سور-بونيور بمنطقة شاروت فى جنوب غرب فرنسا عندما صدمت شاحنة بسيارتها.