كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط مقاتلة أمريكية في المحيط الهادئ قبالة جزيرة ساند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير عسكري أمريكي، اليوم الخميس، أن مقاتلة أمريكية من نوع "هوكر هانتر" سقطت في المحيط الهادئ قبالة جزيرة ساند(هونولولو).

المقاتلة الأمريكية تجري تدريبات جوية

وأشار التقرير العسكري الصادر عن القيادة الجوية للحرس الوطني الأمريكي في هاواي أن المقاتلة الأمريكية كانت تجري تدريبات جوية فوق المحيط الهادئ.

سبب سقوط المقاتلة

وتسببت الأعطال الفنية إلى خلل في المقاتلة ما أدى إلى سقوطها في المياه وتم نقل الطيار إلى المستشفى.

وأفادت القيادة الجوية أن الطيار أصيب بجروح خفيفة واستطاع الخروج من الطائرة عبر كبسولة الطوارئ.