كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تجند المئات للإيقاع بمنفذ هجوم ستراسبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جندت فرنسا كل مصالحها الأمنية من أجل القبض في أسرع وقت على شريف شيكات، منفذ هجوم دموي بسوق عيد الميلاد في ستراسبورج مساء الثلاثاء.

الداخلية تجند ما يناهز 700 رجل أمن

وقالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية إن السلطات الأمنية ووزارة الداخلية جندت ما يناهز 700 رجل أمن لمعرفة الوجهة التي فر إليها شيكات، بعد تنفيذه الهجوم الذي خلف مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين.

وأوضحت أن العدد يضم ما لا يقل عن 520 ضابط شرطة، ينتمون لمختلف المصالح الأمنية الفرنسية، مثل المديرية العامة للأمن الداخلي ومديرية مكافحة الإرهاب ووحدة القوات الخاصة المعروفة تحت اسم "Raid"، إلى جانب مصلحة التحقيقات والتدخل السريع.

تعبئة عناصر الدرك الوطني بأكثر من 200 دركي

كما تمت تعبئة عناصر الدرك الوطني بأكثر من 200 دركي، من بينهم فريق التكتيكات الخاصة وفريق المروحيات "الهليكوبتر".

وقال مسؤول أمني فرنسي بارز لموقع "لو فيغارو" إن الساعات الأولى التي تعقب الهجوم تكون بالغة الأهمية، مضيفا "لذلك جندنا كل عناصرنا وفرقنا من أجل القبض على المشتبه فيه في أقرب وقت".