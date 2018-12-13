كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة قتلى قطار أنقرة إلى 7 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة قتلى قطار أنقرة إلى سبعة أشخاص.
قطار يصطدم بجسر
وقال التلفزيون التركي، إن القطار اصطدم بجسر، وأسفر عن انقلاب عربتين وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال إنقاذ في موقع الحادث، حيث حوصرت العربتان أسفل حطام جسر.
الحادث خلف خسائر مادية جسيمة
وأوضح مصدر أن الحادث خلف خسائر مادية جسيمة، مشيرا إلى أنه لا يتوفر حاليا على معلومات بشأن سقوط قتلى وجرحى. واكتفى بالقول "أصيب عدد كبير من الركاب"، وفقا لـ"سكاي نيوز".
كان قطار ركاب قد خرج عن مساره في 8 يوليو الماضي بالقرب من بلدة جورلو التركية غربي أسطنبول، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا.
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