كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول فيديو لحادث اصطدام قطار بجسر في أنقرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قتل 4 أشخاص وجرح 43 آخرون في حادث لقطار سريع وقع في وقت مبكر الخميس في العاصمة التركية أنقرة، وفق المحافظ واصب شاهين.
قطار يصطدم بجسر
وقال التلفزيون التركي، إن القطار اصطدم بجسر، واسفر عن انقلاب عربتين وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال إنقاذ في موقع الحادث، حيث حوصرت العربتان أسفل حطام جسر.
الحادث خلف خسائر مادية جسيمة
وأوضح مصدر أن الحادث خلف خسائر مادية جسيمة، مشيرا إلى أنه لا يتوفر حاليا على معلومات بشأن سقوط قتلى وجرحى. واكتفى بالقول "أصيب عدد كبير من الركاب"، وفقا لـ"سكاي نيوز".
كان قطار ركاب قد خرج عن مساره في 8 يوليو الماضي بالقرب من بلدة جورلو التركية غربي أسطنبول، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا.
Two carriages of a high speed train, en route to Konya from Turkish capital Ankara, derail after crashing into an overpass injuring several people pic.twitter.com/GiEJ5kjHCr
Two carriages of a high speed train, en route to Konya from Turkish capital Ankara, derail after crashing into an overpass injuring several people pic.twitter.com/GiEJ5kjHCr— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 13, 2018
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