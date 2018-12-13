كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الأمريكية تعلن خسائر حرائق كاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الأمريكية، الأربعاء، أن الحرائق التي أتت في نوفمبر الماضي على آلاف المنازل في ماليبو وشمال ولاية كاليفورنيا وأوقعت 88 قتيلاً، تسببت بخسائر مادية تقدر كلفتها بتسعة مليارات دولار على الأقل.

حرائق الغابات المدمرة

وقال المتحدث باسم هيئة الإشراف على شركات التأمين في ولاية كاليفورنيا، ديف جونز، في بيان، إن "حرائق الغابات المدمرة عام 2018 كانت الأكثر دموية والأعلى كلفة في تاريخ كاليفورنيا".

كما لفت جونز إلى أن كلفة هذه الحرائق لا تنفك تزداد مع تلقي شركات التأمين المزيد من طلبات التعويض.

الخسائر الناجمة عن حرائق نوفمبر

وأضاف أنه لغاية اليوم تلقت شركات التأمين أكثرمن 40 ألف طلب للتعويض عن الخسائر الناجمة عن حرائق نوفمبر ("كامب فاير" في شمال الولاية و"وولسي فاير" و"هيل فاير" في ماليبو ومدن أخرى قريبة من لوس أنجلوس)، مشيراً إلى أن الكلفة التقديرية لهذه الخسائر تبلغ 9.5 مليار دولار.

وأتت هذه الحرائق الثلاثة على ما مجموعه 100 ألف هكتار من المساحات الخضراء والمناطق الحضرية.

لكن متحدثة أخرى باسم الهيئة قالت لفرانس برس إن هذه الأرقام والتقديرات لا تزال مؤقتة وهي مرشحة للارتفاع بقوة.