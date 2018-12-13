مصرع 7 أشخاص وإصابة العشرات في حادث قطار بأنقرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم صباح اليوم الخميس، وأصيب 46 شخصا بجروح متفاوتة بينهم 3 في حالة حرجة، جراء حادث قطار في العاصمة التركية أنقرة،

وقال والي أنقرة واصب شاهين، إن الحادث وقع نتيجة اصطدام القطار السريع عقب انطلاقه من أنقرة متجها إلى ولاية قونية، بقاطرة كانت تجري فحوصا للسكة في المسار نفسه. وأوضح شاهين أن 7أشخاص لقوا مصرعهم جراء الحادث. وأضاف أن 43 راكبا أصيبوا في الحادث، مشيرا إلى تواصل أعمال الإنقاذ.

وتابع قائلا إن معلومات مفصلة عن سبب اصطدام القطار السريع بالقاطرة ستعلن عقب استكمال الفحوص الفنية. من جانبها، أعلنت النيابة العامة في أنقرة أنها فتحت تحقيقا حول الحادث.

وأشارت معلومات أولية في وقت سابق اليوم، إلى إصابة كبير من ركاب القطار السريع في أنقرة، الخميس، جراء اصطدام القطار بجسر مشاة في إحدى محطاته، عقب خروجه عن مساره لأسباب لم تعرف.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال إنقاذ في موقع الحادث يعملون على انتشال الركاب من العربات المحاصرة أسفل حطام الجسر المعدنية في محطة قطارات مرسنديز غربي أنقرة.

وذكرت القناة أن الحادث وقع حوالي الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي، بينما كان القطار متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية بوسط تركيا. وتبعد المحطة نحو ثمانية كيلومترات من المحطة الرئيسية في أنقرة.

ولم تتضح بعد السرعة التي كان القطار والجرار يسيران بها عند وقوع الحادث، لكنه وقع في محطة لا يتوقف عندها القطار الذي يتحرك بين أنقرة وقونية.

كان مسؤول في مكتب حاكم أنقرة قد قال في بادئ الأمر إن القطار السريع اصطدم بقطار محلي.