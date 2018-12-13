فيروس "شمعون" يضرب شركة نفطية إيطالية شريكة لـ"أرامكو" السعودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت شركة "سايبم" الإيطالية للخدمات النفطية أنها تعرّضت لعملية اختراق التي أدت إلى تعطيل أكثر من 300 جهاز حاسوب خاص بالشركة، ويذكر أن الهجوم كان نسخة من فيروس "شمعون" المرتبط بهجوم كبير آخر وقع عام 2012 ضد شركة "أرامكو" السعودية.

وكشفت الشركة في بيان نشرته أمس الأربعاء أن "الهجوم الإلكتروني أصاب خوادم بالشرق الأوسط والهند وأبردين وإيطاليا لكن بشكل محدود باستخدام نسخة من فيروس "شمعون".

واستخدم قراصنة الإنترنت فيروس "شمعون" في بعض أعنف الهجمات الإلكترونية في التاريخ بدايتها في العام 2012، إذ عطّل عشرات الآلاف من أجهزة الحاسوب في شركة "أرامكو" السعودية وشركة "راس غاز" في الشرق الأوسط.

ويذكر أن شركة "أرامكو" هي إحدى أكبر عملاء شركة "سايبم".

وصرّح ماورو بياسيري رئيس قسم الابتكار في "سايبم" ماورو لـ"رويترز" إن الهجوم عطل ما بين 300 و400 خادم وما يصل إلى 100 جهاز حاسوب شخصي من أصل 4000 جهاز في الشركة.

وذكر بياسيري أن الشركة لا تعلم بالجهة التي تقف وراء الهجوم.

ويزعم باحثون أمنيون وفق ما نقلته "رويترز"، أن أشخاصا يعملون لحساب الحكومة الإيرانية يقفون وراء هجمات فيروس "شمعون" السابقة وهو الأمر الذي تنفيه طهران بشدة.