اعتقال 38 فلسطينيا بالضفة والقدس بينهم ناشطون في حماس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال 38 فلسطينيا بينهم نشطاء في حركة حماس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بشبهة مقاومة الاحتلال والمستوطنين والضلوع في عمليات نفذتها فصائل المقاومة.

وأتت عمليات الاعتقال في سياق الحملة العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلالها استشهد 3 شبان برصاص الاحتلال، هم منفذ عملية "بركان" أشرف نعالوة الذي اغتيل في مخيم عسكر، وصالح برغوثي الذي أعدم بعد مطاردة بزعم ضلوعه في تنفيذ عملية "عوفرا"، فيما استشهد شاب فلسطيني بالقدس القديمة بزعم تنفيذ عملية طعن.

وتركزت الاعتقالات في محافظة رام الله التي شهدت مواجهات بين شبان وجنود جيش الاحتلال الذين اعتقلوا 7 مواطنين من قرية كوبر.

وقال رئيس مجلس قروي كوبر، عزت بدوان، إن الاحتلال اعتقل عمر البرغوثي والد الشهيد صالح، وشقيقه عاصف، وزوج شقيقته هادي البرغوثي، والأسيرين المحررين خلدون البرغوثي، ومنير العبد، وخالد العبد، وخالد منعم زيبار.

وأشار إلى أن شابين أصيبا بجروح الليلة الماضية، خلال مواجهات اندلعت في القرية بعد اقتحامها من قبل قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس فازع صوافطة، وعمر حمزة دراغمة، ومحمد عماد صوافطة، بينما في مخيم عسكر في نابلس، تم اعتقال كل من: فوزي بشكار، وعنان بشكار، ورائد بشكار، وأمجد بشكار، كما واعتقلت قوات الاحتلال محمد حبش حماد، وأحمد تيسير حامد، وبلال حامد من بلدة سلواد، وكذلك بكر خريوش من طولكرم، وعلاء ابريوش من دورا قضاء الخليل.

بينما في محافظة القدس، شنت شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة وعناصر من حرس الحدود حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل في مناطق مختلفة بالمدينة المحتلة، خلالها تم تفتيش العديد من المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاعه قاطنيها للتحقيقات الميدانية وانسحبت القوات بعد اعتقال كل من: مدير فرقة القدس الفنية مراد الزغاري، وأبو يعقوب الدباغ، وماجد الجعبة، ونافذ الجعبة، وفادي الجعبة، وعمر محيسن، وخضر العجلوني، وأحمد جابر، وعمرو أبو عرفه، وجهاد قوس، ويونس عاشور، ومحمد عاشور، ولؤي ناصر الدين، وحمزه ملحس، وخالد ملحس، وأبو وائل الفاخوري، وعماد أبو سنينه، ومحمد غنيم الننش، وخضر العجلوني، ومحمد هشلمون.

إلى ذلك، شدد جيش الاحتلال صباح اليوم الخميس، الإجراءات الأمنية على حاجز عطارة العسكري شمال رام الله، ووفقا لشهود عيان، قام جنود الاحتلال بتفتيش مركبات مئات المواطنين على الحاجز بشكل دقيق والتدقيق في الهويات، ما تسبب باحتجاز مئات المركبات على الحاجز.