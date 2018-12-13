بالصورة.. سوزان مبارك في اول ظهور لها بعيدا عن الرئيس

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الخليج 365/ بغداد
تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لسوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
ويعد هذا الظهور الأول لزوجة الرئيس الأسبق، في الأماكن العامة، بعد أن كان ظهورها معتادا بجوار زوجها "الرئيس" في المنزل والأماكن الرسمية.
تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لسوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وتظهر الصورة، سوزان وهي في أحد الكافيات، بجوار فتاة، وشارك العديد من رواد "فيسبوك"، الصورة.
ويعد هذا الظهور الأول لزوجة الرئيس الأسبق، في الأماكن العامة، بعد أن كان ظهورها معتادا بجوار زوجها "الرئيس" في المنزل والأماكن الرسمية.
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