اربعة قتلى وعشرات الإصابات في حادث اصطدام قطار في أنقرة

الخليج 365/ بغداد
أسفر خروج قطار سريع عن سكته في العاصمة التركية أنقرة، واصطدامه بجسر مشاة، عن مقتل اربعة أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.
ونُقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة، فيما تتواصل أعمال الإنقاذ في موقع الحادث.
أسفر خروج قطار سريع عن سكته في العاصمة التركية أنقرة، واصطدامه بجسر مشاة، عن مقتل اربعة أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن "القطار خرج عن مساره عقب انطلاقه من المحطة المركزية في أنقرة متجها إلى ولاية قونية، بعد أن اصطدم بقاطرة أخرى".
وأسفر الحادث عن انهيار جزء من الجسر فوق عربتين من القطار، فيما انقلبت عربات أخرى.
ونُقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة، فيما تتواصل أعمال الإنقاذ في موقع الحادث.
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