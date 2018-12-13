سيدة أمريكا الأولى تكشف عن أصعب اللحظات في حياتها ومدى تقبل ترامب لنصائحها

الخليج 365/ بغدادكشفت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، أنها ليست دائما تتفق مع أسلوب زوجها، وتقدم له النصيحة أحيانا، مبينة انه في النهاية الرئيس دونالد ترامب هو من يتخذ القرارات بنفسه.

وقالت ميلانيا في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الإخبارية "أتمنى لو كان لدي المزيد من الوقت لمشاهدة الأخبار، لكنني مشغولة بعملي، ومع هذا أعرف بالضبط ما يجري، أشاهد وأعطي زوجي نصيحة صادقة وأطرح رأيي"، مبينة انه "يستمع احيانا واحيانا اخرى لا يستمع".



واضافت "أختلف أحيانا مع لهجته وأسلوبه، ولكن في النهاية، هو نفسه يتخذ القرارات، ويعرف العواقب، فهو بالغ. لكنه مقاتل"، موضحة انه "يناضل من أجل أمريكا والشعب الأمريكي كل يوم".

وأعلنت ميلانيا ترامب، أنها بشّرت زوجها بأنه سيفوز إذا قرر المشاركة في سباق الرئاسة مرة أخرى. وقالت "أنا أعرفه، أعرف كيف يجيد الاتصال مع الناس".

وكشفت ميلانيا، أن أصعب اللحظات في حياتها كانت تلك التي أصبحت فيها السيدة الأولى للبلاد.

وشكت زوجة الرئيس الأمريكي المتحدرة أصلا من أوروبا الشرقية والتي عملت في عالم الموضة والأزياء، من "الانتهازيين الذين يستخدمون اسمي أو اسم عائلتي للترويج لأنفسهم، من الكوميديين إلى الصحفيين والكتاب"، مشيرة الى انهم "يكتبون التاريخ، وأنا أقول لهم هذا خطأ، إنهم يحبون التركيز على الشائعات".

