صحيفة الصدى : (الصدى) تكشف أدق تفاصيل الخلاف بين مجلس المريخ والزلفاني

شقاق للتونسي : لو سافرت تونس ما تجي راجع. ….والجواز يمكن تجديده في الخرطوم

أخطر اجتماع لمجلس المريخ اليوم ورئيس البعثة الحمراء للجزائر يطالب بإقالة الزلفاني صحيفة الزعيم : اجتماع حاسم لمجلس المريخ يحدد مصير الزولفاني

(الزعيم) تكشف أسباب سفر التونسي لبلاده. ….أنباء عن نيته التعاقد مع نادي آخر والإدارة تنفي إقالته

مجد : تأهلنا مستحق وموعدنا النهائي. ….الأحمر يرتاح أمس يتدرب اليوم ويغادر لعطبرة غدا

الزولفاني يفكر في التعاقد مع نادي آخر

الزولفاني يبدي امتعاضه من الظروف المحيطة بالفريق. ….وتصريحات أسد تثير غضبه. صحيفة قوون : الهلال برفض الراحة ويتدرب بملعب قرطاج تلاسو قنصل السودان يطالب بالقتال .. والشوالي يداعب نجوم الأزرق بالمطار ديارا ينضم للبعثة فجر اليوم .. والزعفوري يرسم الخطوط العريضة لملحمة الأحد تضارب في تصريحات مجلس المريخ حول إقالةالزلفاني هزيمة مفاجئة للفهود من وادي البحير .. وملوك الشمال في تخطي القراقير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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