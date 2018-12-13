بومبيو: السعودية حليف للولايات المتحدة في المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 08:20 صباحاً - دافع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن تعامل إدارة الرئيس دونالد ترمب مع قضية الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، مشدداً على أهمية المملكة العربية السعودية كحليف للولايات المتحدة في المنطقة.
وجدد بومبيو التأكيد على أنه لا يوجد دليل يربط ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالقضية، واصفاً الاستنتاجات والتقارير بهذا الشأن بغير الدقيقة.
من جهته، جدد ترمب، الثلاثاء، تأكيد إدارته على مواصلة العمل مع المملكة وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان.
وفي حديث لـ”رويترز”، وصف ترمب الأمير محمد بن سلمان بالزعيم المتمكّن من سلطته، والسعودية بالحليف الجيد للغاية.
وجاء حديث الرئيس الأميركي مع دعوات أطلقها عدد محدود من النواب ضد السعودية وولي عهدها، ولم تجد تفاعلاً داخل البرلمان ومجلس الشيوخ.
المصدر:العربية.نت
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