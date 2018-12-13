كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يقدم 63 طن مساعدات لأهالي مرخة السفلى في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 63 طنا من المواد الغذائية والسلع الأساسية الضرورية على أهالي مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة اليمنية، استفاد منها 15 ألفا معظمهم من الأطفال والنساء.
تأتي هذه المساعدات ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات الأسر اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأحداث، وإعانتهم على تجاوز الظروف الإنسانية والمعيشية الراهنة.
ومن شأن المساعدات الإغاثية التي تم توزيعها تلبية المتطلبات الضرورية للأسر الأشد احتياجا، والتي تعاني تداعيات اقتصادية نتيجة ممارسات غير إنسانية لمليشيا الحوثي الموالية لإيران ضد المدنيين.
وتواصل فرق الهيئة دورها الإنساني في دعم المديريات والمدن اليمنية المحررة من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والاجتماعية التي تستهدف تحسين حياة اليمنيين.
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