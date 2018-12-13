كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة شرطيين إسرائيليين في عملية طعن بالقدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت فضائية "روسيا اليوم" في نبأ عاجل منذ قليل، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن إصابة شرطيين إسرائيليين في عملية طعن بالقدس. أوضحت أن قوات شرطة شرطة الاحتلال أطلقت النار على الفلسطينية منفذة العملية.

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