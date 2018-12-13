كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 3.8 يضرب مدينة الكوت العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت مدينة الكوت العراقية لهزة أرضية بلغت قوتها بلغت 3.8 على مقياس ريختر، وذلك حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية العراقية. وأوضح المصدر الهيئة اليوم الخميس، لقناة "السومرية نيوز" الفضائية: "هزة أرضية بقوة 3.8 على مقياس ريختر ضربت فجر اليوم مدينة الكوت مركز محافظة واسط" وسط العراق". وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن أسمه، أن الأهالى شعروا بالهزة بشكل واضح، مشيرا إلى أن الصوت العنيف الذى سمع قبل حدوث الهزة كان نتيجة ارتطام صفائح الأرض.

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