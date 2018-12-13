كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. 4 قتلى و43 جريحًا في حادث اصطدام قطار بجسر بأنقرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب و43 أخرين في حادث خرج قطار فائق السرعة عن مساره لدى مروره بجسر علوي في العاصمة التركية أنقرة.

وقال التلفزيون التركي، إن القطار اصطدم بجسر، واسفر عن انقلاب عربتين وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال إنقاذ في موقع الحادث، حيث حوصرت العربتان أسفل حطام جسر.

وأوضح مصدر أن الحادث خلف خسائر مادية جسيمة، مشيرا إلى أنه لا يتوفر حاليا على معلومات بشأن سقوط قتلى وجرحى. واكتفى بالقول "أصيب عدد كبير من الركاب"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

كان قطار ركاب قد خرج عن مساره في 8 يوليو الماضي بالقرب من بلدة جورلو التركية غربي أسطنبول، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا.