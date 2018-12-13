حالة الطقس: غائم جزئيا يتحول إلى صاف في ساعات الليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الخميس، غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في ساعات الصباح.
كما يتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع أن الجو صافيا وباردا خلال ساعات الليل.
أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فهي كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 14 – 7، الخالصة (كريات شمونه) 16 – 8، صفد 12 – 7، طبرية 19 – 11، الناصرة 17 – 9، حيفا 18 – 11، يافا 18 – 10، القدس المحتلة 13 – 8، عسقلان 18 – 10، عين جدي (البحر الميت) 22 – 14، بئر السبع 18 – 8، أم رشرش (إيلات) 22 – 13.
أما يوم غد، الجمعة، فيتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون أعلى من معدلاتها السنوية لهذا الموسم، ويكون الجو صافيا.
ويتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، السبت، لتبقى أعلى من المعدلات السنوية، ويكون الجو غائما جزئيا.
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