القدس: شهيد بنيران الاحتلال بذريعة تنفيذ عملية طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم، الخميس، في مدينة القدس المحتلة بنيران الاحتلال، وذلك بذريعة تنفيذ عملية طعن.

وجاء أن اثنين من عناصر حرس الحدود في شرطة الاحتلال قد أصيبا في عملية طعن، نفذت في البلدة القديمة، ووصفت إصابتاهما بالمتوسطة والطفيفة، وعندها أطلق حرس الحدود النار على منفذ العملية ما أدى إلى استشهاده.

وبحسب طواقم الإسعاف الإسرائيلية، فإنها تلقت بلاغا في الساعة 05:07 من صباح اليوم مفاده أن مجندا ومجندة قد أصيبا في عملية طعن في القدس العتيقة.

وأضافت أن إصابة المجندة كانت متوسطة، وتم نقلها إلى مستشفى "هداسا عين كارم" بينما وصفت إصابة الثانية بأنها طفيفة، وتم نقله إلى مستشفى "شعاري تسيديك".

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد ادعت، الثلاثاء، أنه جرت محاولتا تنفيذ عملية دهس بفارق وقت قصير في منطقتي الخليل والأغوار، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب في قرية إذنا في منطقة الخليل بادعاء محاولة دهس مراقبي ما تسمى "الإدارة المدنية"، فاستشهد.

كما أصيب شاب في قرية الجفتلك، شمال أريحا، برصاص جنود الاحتلال بعد أن أطلقوا عليه النار بادعاء أنه استهدف قوات الاحتلال التي كانت تمشط المنطقة لتحديد المباني غير المرخصة.