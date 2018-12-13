شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام قطار سريع بجسر في أنقرة وسقوط مصابين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

خرج قطار فائق السرعة عن مساره لدى مروره بجسر علوي في العاصمة التركية أنقرة صباح اليوم ، مما أسفر عن انقلاب عربتين من القطار.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أن الحادث أسفر عن العديد من الإصابات ، وأن بعض الركاب مازالوا عالقين في العربتين.

وكان قطار ركاب قد خرج عن مساره في 8 يوليو الماضي بالقرب من بلدة جورلو التركية غربي اسطنبول ، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا.