انت الان تتابع المتحدث باسم نتنياهو يستقيل بسبب «فضيحة جنسية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٤٠ ص

ديفيد كيز

أعلن ديفيد كيز، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استقالته، الأربعاء، بعد سلسلة من المزاعم ضده بارتكاب تجاوزات جنسية. وفي سبتمبر، قال كيز، المتحدث للإعلام الدولي، إنه سيأخذ إجازة لإزالة الشبهات عن اسمه بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من قبل جوليا سالازار، التي انتخبت لاحقا عضوا في مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وبرأه تحقيق أجرته لجنة الخدمة المدنية الإسرائيلية من التهمة الموجهة إليه خلال عمله في الحكومة الإسرائيلية، إلا أن هذه اللجنة ليس لديها صلاحية التحقيق في اتهامات موجهة من الخارج.

وتعود الاتهامات إلى الفترة التي سبقت تولي كيز العمل في مكتب نتنياهو في 2016 عندما كان يقيم في الولايات المتحدة، في حين أن 11 امرأة أخرى اتهمت كيز بالإساءة الجنسية.وقبل انضمامه إلى مكتب نتنياهو، عمل كيز المولود في الولايات المتحدة، مديرا تنفيذيا لمنظمة «أدفانسنج هيومان راتيس» غير الحكومية التي تهدف إلى