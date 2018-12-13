انت الان تتابع المتحدث باسم نتنياهو يستقيل بسبب «فضيحة جنسية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٤٠ ص
ديفيد كيز
أعلن ديفيد كيز، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استقالته، الأربعاء، بعد سلسلة من المزاعم ضده بارتكاب تجاوزات جنسية. وفي سبتمبر، قال كيز، المتحدث للإعلام الدولي، إنه سيأخذ إجازة لإزالة الشبهات عن اسمه بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من قبل جوليا سالازار، التي انتخبت لاحقا عضوا في مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وبرأه تحقيق أجرته لجنة الخدمة المدنية الإسرائيلية من التهمة الموجهة إليه خلال عمله في الحكومة الإسرائيلية، إلا أن هذه اللجنة ليس لديها صلاحية التحقيق في اتهامات موجهة من الخارج.
وتعود الاتهامات إلى الفترة التي سبقت تولي كيز العمل في مكتب نتنياهو في 2016 عندما كان يقيم في الولايات المتحدة، في حين أن 11 امرأة أخرى اتهمت كيز بالإساءة الجنسية.وقبل انضمامه إلى مكتب نتنياهو، عمل كيز المولود في الولايات المتحدة، مديرا تنفيذيا لمنظمة «أدفانسنج هيومان راتيس» غير الحكومية التي تهدف إلى
وتعود الاتهامات إلى الفترة التي سبقت تولي كيز العمل في مكتب نتنياهو في 2016 عندما كان يقيم في الولايات المتحدة، في حين أن 11 امرأة أخرى اتهمت كيز بالإساءة الجنسية.
وقبل انضمامه إلى مكتب نتنياهو، عمل كيز المولود في الولايات المتحدة، مديرا تنفيذيا لمنظمة «أدفانسنج هيومان راتيس» غير الحكومية التي تهدف إلى مساعدة المنشقين في الدول التي تمارس الاضطهاد.
وقال نتنياهو في بيان، الأربعاء، إنه يقبل استقالة كيز، بدون الإشارة إلى المزاعم، مضيفا: «أشكر لديفيد كيز مساهمته العظيمة في جهود الإعلام في إسرائيل».
أما كيز فقال في إعلان الاستقالة: «أشكر للجنة الخدمة المدنية الإسرائيلية إغلاق التحقيق بحقي بعد أن خلصت إلى أنه لا يوجد دليل حتى لو كان صغيرا على ارتكابي أي خطأ كموظف حكومي».
شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم نتنياهو يستقيل بسبب «فضيحة جنسية» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .