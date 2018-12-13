رئيس فنزويلا يكشف اسم مسئول أمريكي يخطط لغزو بلاده

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٤ ص
نيكولاس مادورو - رئيس فنزويلا
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، يقود خطة لغزو بلاده التي على خلاف آخذ في الاتساع مع واشنطن، في الوقت الذي يشهد فيه اقتصادها الاشتراكي حالة من الانهيار. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، وجه مادورو هذا الاتهام بعد أيام فقط من هبوط قاذفات روسية في فنزويلا للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة، وهو ما أطلق شرارة حرب كلامية بين موسكو وواشنطن. وقال البيت الأبيض، إن روسيا أبلغت الولايات المتحدة بأن القاذفات ستغادر فنزويلا يوم الجمعة.
وقال مادورو في مؤتمر صحفي: «تم تكليف السيد جون بولتون مرة أخرى باعتباره زعيم المؤامرة بأن ينشر العنف في فنزويلا وأن يسعى لتدخل عسكري خارجي»، وأضاف أن بولتون ينسق تدريب مرتزقة في قواعد عسكرية في كولومبيا والولايات المتحدة.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال العام الماضي، إن «الخيارالعسكري» مطروح
وقال مادورو في مؤتمر صحفي: «تم تكليف السيد جون بولتون مرة أخرى باعتباره زعيم المؤامرة بأن ينشر العنف في فنزويلا وأن يسعى لتدخل عسكري خارجي»، وأضاف أن بولتون ينسق تدريب مرتزقة في قواعد عسكرية في كولومبيا والولايات المتحدة.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال العام الماضي، إن «الخيارالعسكري» مطروح فيما يتعلق بفنزويلا، مما عزز مزاعم مادورو بأن واشنطن تسعى للإطاحة بحكومته اليسارية، وهو ما ينفيه المسؤولون الأمريكيون.
وفرضت إدارة ترامب عدة جولات من العقوبات ضد فنزويلا منذ العام الماضي.
وبولتون من المناوئين منذ وقت طويل للحكومات اليسارية في أمريكا اللاتينية، وأعلن عن أحدث العقوبات على فنزويلا الشهر الماضي في إطار تعهد بشن حملة ضد فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا وهي الدول التي وصفها بأنها «مثلث الطغيان».
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