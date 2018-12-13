انت الان تتابع بثقة 200 نائب.. تيريزا ماي تحتفظ بزعامة «المحافظين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٤ م

في نتيجة متوقعة، تمكنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مساء الأربعاء، من النجاة من تصويت على حجب الثقة عنها داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه. وكان النواب عن حزب المحافظين قبل بدأوا في التصويت على مذكرة لحجب الثقة عن ماي عند الساعة السادسة مساءً واستمر التصويت لمدة ساعتين، وشارك فيه 317 برلمانيا. وبالفعل، جاءت نتائج التصويت مطابقة للاستطلاع، إذ صوت 200 نائب لصالح الثقة بماي، فيما حجب 117 نائبا الثقة عنها. وكانت ماي بحاجة إلى غالبية بسيطة أي (50+1)، أو تأييد 159 نائبا حتى تنتصر في اختبار الثقة، وتهزم المعارضين لها.

وقالت "ماي"، في وقت سابق من صباح اليوم، "إن أي تغيير في القيادة يعني تأجيل أو إلغاء اتفاق بريكست، الشعب يريد منا أن نمضي قدما في اتفاق بريكست".وقال حزب العمال البريطاني، في رده على تصريحات ماي، إن ضعف رئيسة الوزراء يهدد أداء الحكومة في هذا الوقت الحرج.تأتي تصريحات ماي للرد على ما أعلنه نواب من حزب المحافظين،