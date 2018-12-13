بمساعدة إيرانية.. طالبان تسيطر على منطقة مهمة غرب أفغانستان

قال مسؤولون محليون إن القوات الأفغانية انسحبت من منطقة نائية غرب البلاد تاركة المنطقة لحركة طالبان التي ساعدتها إيران في السيطرة عليها.

وأضاف المسؤولون أن طالبان كانت قد فرضت حصارا على منطقة شيبكوه الواقعة في إقليم فراه المتاخم لإيران منذ عدة شهور، ما جعل من الصعوبة على الحكومة الأفغانية إرسال تعزيزات لقواتها هناك.

واتهم مسؤولون أفغان طهران التي تقول الولايات المتحدة إنها تسعى لتوسيع رقعة نفوذها غرب أفغانستان بإمداد طالبان بالمال والأسلحة والمتفجرات الحديثة.

وقال موسى نظري نائب حاكم فراه إن قيادة الجيش الأفغاني واجهت صعوبة في إمداد وتعزيز قواتها في شيبكوه، فقررت الانسحاب منها تجنبا لسقوط قتلى أو مصابين.

وأضاف نظري، في تصريحات صحفية،: "كانت هناك خطة لمغادرة المنطقة منذ شهور، وأخيرا جرى اتخاذ قرار (بتنفيذها)"، مضيفا أن القوات سحبت كل الذخيرة والمركبات إلى فراه.

ويشهد إقليم فراه الذي يقطنه عدد قليل من السكان قتالا مكثفا منذ بداية العام الحالي، ومنيت القوات الأفغانية هناك بخسائر كبيرة تضمنت مقتل العشرات من أفراد القوات الخاصة.