بالأرقام.. تقرير حديث يكشف تدهور سوق العقارات القطري

في مؤشر يدل على تدهور سوق العقارات القطري منذ المقاطعة العربية للدوحة، أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، أن تراجعا بنسبة 7.3% طرأ على منح رخص البناء في محافظات قطر، في أكتوبر الماضي، على أساس سنوي.

ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي عدد رخص البناء الممنوحة في قطر خلال أكتوبر الماضي، نحو 795 رخصة، مقارنة مع 858 رخصة ممنوحة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2017.

وبنسبة 13.5% تراجعت رخص البناء الممنوحة في العاصمة الدوحة خلال أكتوبر الماضي، إلى 148 رخصة، مقارنة مع 171 رخصة في الفترة المقابلة من 2017.

كما تراجعت رخص البناء الممنوحة في منطقة الشحانية بنسبة 41% خلال أكتوبر الماضي، إلى 29 رخصة مقارنة مع 54 رخصة في الفترة المقابلة من 2017.

وبنسبة 7.5%، تراجعت رخص البناء في منطقة الريان إلى 221 رخصة مقارنة مع 239 رخصة في الفترة المقابلة. كما تراجعت رخص البناء في الظعاين بنسبة 40.1% إلى 82 رخصة مقارنة مع 137 في الفترة المقابلة.

وهبطت رخص البناء الممنوحة في محافظة أم صلال بنسبة 10.3% في أكتوبر تشرين أول الماضي، إلى 52 رخصة مقارنة مع 58 رخصة في الفترة المقابلة من 2017.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أدى إلى تخارج استثمارات في القطاع العقاري، وجمود في حركة البيع والشراء، انتظارا لاستقرار السوق المحلية التي تشهد تخارجا للأصول والسيولة.