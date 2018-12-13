شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: الجماعة الإسلامية تعانى من تناقض شديد والإخوان لا وجود لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، هجوما عنيفا على الجماعة الإسلامية، مؤكدا أن إعلان أسامه حافظ رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية خلال الأيام الماضية، من تحالف دعم الإخوان ليس له أى معنى على الإطلاق، خاصة أن هذا التحالف المزعوم ليس له وجود، والإخوان لم يعد لها وجود.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الجماعة الإسلامية لم تذكر خلال السنوات الماضية الأسباب التى دفعتها للتحالف مع الإخوان، كما أنها لم تذكر الأسباب التى دفعتها للانسحاب من هذا التحالف المزعوم متسائلا: هل كان سبب الدخول لهذا التحالف هو الحصول على المغانم وعندما انتهت قرروا إنهاء هذا التحالف!.

وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن الجماعة الإسلامية ورطت نفسها من البداية بالتحالف مع الإخوان خلال السنوات الماضية، كما أنها تعانى من تناقض شديد، فتارة يصدر بيان من قياداتها يعلنون فيه عن توجه جديد للجماعة ثم يصدر بعد ذلك بيان يناقض البيان الذى سبقه، كما أن تصريحات قياداتها فى الداخل تختلف عن تصريحات قياداتها فى الخارج.