«تعليم النواب» تفتح ملف المقابلات المدرسية لأطفال KG

القاهرة - مصراوي:

كشف النائب محمود بدر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ" مصراوي"، عن طلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم طارق شوقي بشأن مقابلات الـ kg بالمدارس الحكومية والخاصة.

وأوضح بدر أنه سيناقش ذلك الطلب بلجنة التعليم، وسيتابعه مع وزارة التعليم، مضيفًا أن مثل هذه الاختبارات يعد بمثابة باب خلفي للواسطة والاستغلال بشكل سيّئ.

وقال عضو لجنة التعليم إن الطفل في هذه السن لم يظهر ملامح شخصيته بعد للحكم عليه، وعلى الحضانة أن تحسن من مواصفات شخصيته وسلوكه لا أن تحكم عليه.

وكان عدد من الأمهات أطلقن هاشتاج...