تظاهرات احتجاجية في تشيلى تطالب بإنهاء العنف ضد المرأة

انطلقت مظاهرات في تشيلي، للمطالبة بإنهاء التمييز الجنسي و​العنف​ ضد ​المرأة​ في مدينة سانتياغو . وكانت ​محكمة​ البلدان الأميركية لحقوق الإنسان نددت بانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها السكان المابوتشي، لتعترف أخيراً بعدم قانونية تجريم قيام التجمعات السكانية بحماية أراضيها المتوارثة.

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