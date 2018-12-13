مقتل شاب فلسطيني في القدس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قتل شاب فلسطيني جراء ​إطلاق النار​ عليه من قبل ​الشرطة الإسرائيلية​ ب​مدينة القدس​، فجر اليوم وذلك بزعم محاولته تنفيذ ​عملية طعن​ ما أدى إلى إصابة شرطيين إسرائيليين بجروح.

وهرعت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود إلى مكان الحادث، وقامت بتطويق المكان للبحث والتفتيش.