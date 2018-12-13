مقتل شاب فلسطيني في القدس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قتل شاب فلسطيني جراء إطلاق النار عليه من قبل الشرطة الإسرائيلية بمدينة القدس، فجر اليوم وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ما أدى إلى إصابة شرطيين إسرائيليين بجروح.
وهرعت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود إلى مكان الحادث، وقامت بتطويق المكان للبحث والتفتيش.
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