وزير تركي سابق دعا أنقرة عدم اعتماد الطائفية في السياسة الخارجية

دعا وزير الخارجية التركي الاسبق ياشار ياكيش، الحكومة التركية إلى "عدم الاعتماد على الطائفية في علاقاتها مع العالم الإسلامي"، مشيراً إلى أن "تركيا تحاول توسيع نفوذها في الدول الإسلامية السنية، وإيران بدورها تسعى لتزعم المسلمين الشيعة، لكن تركيا دولة علمانية وعليها أن لا تقع في هذا الخطأ".
ولفت إلى أن "تركيا وإيران دولتان أساسيتان في منطقة الشرق الأوسط، ويوجد نقاط ضعف وقوة في العلاقات بينهما فهناك منافسة بين البلدين، ولكنهما وجدا طريقة من التعامل فيما بينهما وأكثر دليل على ذلك أن الحدود بين البلدين لم تتغير منذ 3 قرون".
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