وزير تركي سابق دعا أنقرة عدم اعتماد الطائفية في السياسة الخارجية

دعا وزير الخارجية التركي الاسبق ياشار ياكيش، ​الحكومة التركية​ إلى "عدم الاعتماد على الطائفية في علاقاتها مع ​العالم الإسلامي​"، مشيراً إلى أن "​تركيا​ تحاول توسيع نفوذها في الدول الإسلامية السنية، و​إيران​ بدورها تسعى لتزعم المسلمين ​الشيعة​، لكن تركيا دولة علمانية وعليها أن لا تقع في هذا الخطأ".

ولفت إلى أن "تركيا وإيران دولتان أساسيتان في منطقة ​الشرق الأوسط​، ويوجد نقاط ضعف وقوة في العلاقات بينهما فهناك منافسة بين البلدين، ولكنهما وجدا طريقة من التعامل فيما بينهما وأكثر دليل على ذلك أن الحدود بين البلدين لم تتغير منذ 3 قرون".