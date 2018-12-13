إصابات في حادث اصطدام قطار بجسر في أنقرة

أفادت وسائل إعلامية تركية، عن وقوع ​اصابات​ جراء حادثة اصطدام قطار سريع بجسر في العاصمة التركية ​أنقرة​. وأوضحت قناة "سي إن إن" التركية أن القطار السريع اصطدم بجسر جراء انحرافه عن مساره في مدينة أنقرة، ما أدى إلى انقلاب عربتين من القطار وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

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