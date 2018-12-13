الملك المغربي: متضامنون مع فرنسا في ظروفها العصيبة

بعث الملك المغربي محمد السادس برقية تعزية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضحايا هجوم مدينة ستراسبورغ الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص، مؤكدا تضامنه التام مع فرنسا في هذا الظرف العصيب.
وكانت السلطات الفرنسية أكدت مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بإطلاق نار استهدف المارة في سوق لعيد الميلاد وسط ستراسبورغ الثلاثاء.
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