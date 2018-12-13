الملك المغربي: متضامنون مع فرنسا في ظروفها العصيبة

بعث الملك المغربي ​محمد السادس​ برقية تعزية إلى الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، في ضحايا هجوم مدينة ​ستراسبورغ​ الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص، مؤكدا تضامنه التام مع ​فرنسا​ في هذا الظرف العصيب.

وكانت السلطات الفرنسية أكدت مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين ب​إطلاق نار​ استهدف المارة في سوق ل​عيد الميلاد​ وسط ستراسبورغ الثلاثاء.