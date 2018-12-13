أوساط القصر الجمهوري للجمهورية:المشاورات ستستمر لعلها تصل لنتيجة

أعلنت أوساط ​القصر الجمهوري​ لـ"الجمهورية" انّ "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ سيتابع مشاوراته خلال اليومين المقبلين وليس بالضرورة ان تكون لقاءات معلنة، ولا يمكن القول انّ الباب مغلق، بل انّ المشاورات ستستمر، لعلها تصل الى النتيجة المرجوة في القريب العاجل".

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