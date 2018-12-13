مصدر لـ"الحياة": الرئيس عون عازم على الاعلان على الملء من يعطل الحكومة

أوضحت مصادر سياسية موثوقة لـ"​الحياة​" أن ​الرئيس ميشال عون​ أكد لبعض من التقوه، أنه سيسعى إلى إخراج أزمة ​الحكومة​ من الجمود وإذا لم ينجح فإنه عازم على مصارحة اللبنانيين ويعلن على الملء من يعطل تأليف الحكومة".

وأكد مصدر نيابي لـ"الحياة" أن المؤكد هو أنه صرف النظر عن فكرة توسيع الحكومة إلى 32 وزير، فيما تقدم اقتراح تسمية شخصية وسطية من حصة الرئيس عون، من خارج النواب ​السنة​". وقال: "جرى التداول بفكرة تعيين وزير من خارج النواب السنة الستة، خصوصا أن الرئيس المكلف تأليف الحكومة ​سعد الحريري​ حاسم برفضه توزير أي منهم".

كما علمت "الحياة" أنه طرحت فكرة تشكيل حكومة أقطاب مصغرة على الرئيس عون، لكنه اعتبر أن هذا الخيار غير مناسب في الظرف الراهن.