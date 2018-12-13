انت الان تتابع فرج عامر يتحدث عن مبادئ الأهلي والتعاقد مع حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:هاني العوضي ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:١٣ م

نفى محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة تواصل أي مسؤول من النادي الأهلي معه بشأن شراء حسام حسن مهاجم فريق الكرة بنادى سموحة، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وأكد عامر في تصريحات خاصة للتحرير، أنه لن يفرط فى أى لاعب مهم في الفريق خلال الفترة الحالية، موضحًا أنه يريد بناء فريق قوي ينافس على البطولات، ويسعى لتدعيم صفوف فريقه بلاعبين متميزين ومن غير المعقول أو المنطقي أن يفرط في أفضل عناصره حاليًا، مضيفا أن حسام حسن تعاقده مستمر مع النادى لمدة موسمين وإن مسؤولى الأهلى لن تسمح لهم مبادئهم بالدخول فى مفاوضات مع لاعب مرتبط بتعاقد مع النادى.

وفي نفس الإطار نفى حسام حسن لاعب سموحة، في تصريحات تليفزيونية عقب مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، التي أقميت مساء اليوم الأربعاء، ما تردد عن توقيعه على عقود الانضمام للقلعة الحمراء، مؤكدًا أنه لم يتلق أي عروض رسمية من الأهلي، ولم يتحدث معه أي مسؤول في النادي بشأن التعاقد معه، موضحًا أنه سمع من بعض