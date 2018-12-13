شكرا لقرائتكم خبر عن سولاف درويش " الأسبوع المقبل لجنة القوى العاملة تطلع على مشاكل العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ، إن اللجنة حصلت على موافقة هيئة مكتب البرلمان للقيام بزيارة ميدانية إلى شركة "بسكو مصر" بفرعيها بالإسكندرية والأميرية للوقوف على المشاكل التى يتعرض لها العمال والعمل على إيجاد حلول جذرية لها.

وأضافت البرلمانية سولاف درويش فى تصريح لـ" الخليج 365 " أن مسئولية الحكومة ومسئولية مجلس النواب مشتركة وتتمثل فى الحفاظ على العامل المصرى من خلال حل مشاكلهم والحفاظ على حقوقهم مستنكرة غياب وزير القوى العاملة حضور اجتماع اللجنة الأسبوع الجارى ، مؤكدة أن اللجنة لن تتوقف عن العمل للوصول إلى الحقيقة الكاملة من خلال الاستماع إلى العمال والوقوف على مشاكلهم.