الشرق الاوسط: بروز صيغ جديدة لحلّ عقدة تشكيل الحكومة عبر تعديل عدد الوزراء

لفتت صحيفة الشرق الاوسط الى ان المواقف السياسية في لبنان تُجمع على التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة من دون وضوح الصورة التي ستكون عليها لا سيّما مع بقاء مواقف الأطراف المعنية بعُقدة تمثيل "نواب 8 آذار" السُّنة على حالها، فيما برز الحديث عن صيغ جديدة للحلّ عبر تعديل عدد الوزراء. وذكرت اوساط لـ "الشرق الاوسط" ان بعدما كان رئيس الجمهورية ميشال عون اعتبر أن فشل مبادرته التي أطلقها بداية الأسبوع يعني "الكارثة" انتقل امس ليقول ان بدأنا العمل على حلحلة أزمة تشكيل الحكومة على أن تظهر النتائج في اليومين المقبلين بغية إعادة الأمور إلى استقامتها، في وقت نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تفاؤله بإمكانية تذليل عقبات تشكيل الحكومة، وهو ما عبّر عنه كذلك رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من لندن.

وشدّد الاوساط على ان فيما برز الحديث أمس عن أن أحد طروحات الرئيس عون للحكومة كان عبر تشكيلها من 18 وزيراً، قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إنه لم يطرح على بري حكومة من 18 وزيراً، قائلاً بعد لقاء الأربعاء النيابي، ان "لا نريد العودة إلى الوراء في المفاوضات" فيما في المقابل لم يسجَّل أي تبدّل في موقف نواب "اللقاء التشاوري" الذين التقوا أمس رئيس الجمهورية وجدّدوا بعد اللقاء تأكيد مطلبهم.