الرئيس عون: بدأنا العمل على حلّ أزمة التشكيل والنتائج خلال يومين

أكد الرئيس ميشال عون أمام زواره "بدء العمل على حلحلة أزمة تشكيل الحكومة، على أن تتظهر النتائج في اليومين المقبلين بغية إعادة الأمور إلى استقامتها". وذكّر الرئيس بدقة الوضع الاقتصادي، وبضرورة التعاون لإنقاذ البلد.
وكان الرئيس ميشال عون قد التقى أمس أعضاء اللقاء التشاوري بعد أن سبق أن التقى وفداً من حزب الله أول من أمس، فيما التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل على هامش "منتدى الاستثمار اللبناني البريطاني" في لندن.
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