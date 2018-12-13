الرئيس عون: بدأنا العمل على حلّ أزمة التشكيل والنتائج خلال يومين

أكد ​الرئيس ميشال عون​ أمام زواره "بدء العمل على حلحلة أزمة ​تشكيل الحكومة​، على أن تتظهر النتائج في اليومين المقبلين بغية إعادة الأمور إلى استقامتها". وذكّر الرئيس بدقة ​الوضع الاقتصادي​، وبضرورة التعاون لإنقاذ البلد.

وكان الرئيس ميشال عون قد التقى أمس أعضاء اللقاء التشاوري بعد أن سبق أن التقى وفداً من ​حزب الله​ أول من أمس، فيما التقى رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ بوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ على هامش "منتدى الاستثمار اللبناني البريطاني" في لندن.