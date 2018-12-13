نقلت صحيفة "هآرتس" عن رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ قوله أمام نائب رئيس الحكومة الإيطالية، زعيم اليمين الإيطالي المتطرف ​ماتيو سالفيني​، ان "أنفاق ​حزب الله​ عمل عدائي واضح موجه ضدنا، وضد معايير ​المجتمع الدولي​. قائد ​اليونيفيل​ إيطالي، ونحن نعتقد أنه على اليونيفيل لعب دور أقوى وأكثر حزماً، لكن في نهاية الأمر هذه مسؤولية المجتمع الدولي. على اليونيفيل منع حزب الله من القيام بأعمال عدائية ضد ​إسرائيل​".

شكرا لقرائتكم خبر عن نتانياهو يطلب من اليونيفيل منع حزب الله من القيام بأعمال عدائية ضد إسرائيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .