بـ"USB" و"شحن موبايل".. كيف طورت "بوما" حذاءً رياضيًا عمره 32 عامًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة "بوما" عزمها إعادة إطلاق كمية محدودة من "RS-Computer"، وهو حذاء رياضي ذكي كانت قد أطلقته في عام 1986، ولكن هذه المرة مع تحسينات جديدة.

وجاء ذلك الحذاء الرياضي الذكي في ثمانينات القرن الماضي مع رقاقة حاسوبية مدمجة ضمن عقبه بغية السماح للمستخدمين بتسجيل المسافة والوقت والسعرات الحرارية المحروقة.

وكان بإمكان الرياضيين ربط الحذاء عن طريق موصل "16-pin" إلى حواسب "Apple IEE"، أو "Commodore 64" أو "IBM PC"لعرض البيانات.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، الإصدار الجديد من حذاء "RS-Computer" سوف يحافظ على تصميم الحذاء الأول، ولكن مع إضافة مزايا جديدة، مثل حساس تسارع ثلاثي المحاور، ومؤشرات LED، ومنفذ USB للشحن، بالإضافة إلى إمكانية وصله بالهاتف عن طريق تقنية البلوتوث.

وتعتزم الشركة صناعة 86 زوجًا من الحذاء، على أن تُباع اعتبارًا من 13 ديسمبر الجاري في متاجرها بالعاصمة الألمانية برلين، واليابانية طوكيو، والبريطانية لندن، بالإضافة إلى متاجر KITH.

جدير بالذكر أن حذاء "RS-Computer" لم يكن أول حذاء رياضي ذكي في القرن العشرين، إذ أطلقت شركة أديداس حذاء"Micropacer" في عام 1984، وكان يمتاز، فضلًا عن قدرته على قياس المسافة وسرعة الجري والسعرات الحرارية المحروقة، بأنه يضم حساسًا ميكرويًا داخله ويعرض البيانات على لسان الحذاء، ولم يمكن يحتاج لربطه بأي جهاز حاسب.

كما أن حذاء "RS-Computer" ليس الأول منذ عام 1986، إذ أطلقت الشركة "RS-0" في شهر أبريل الماضي.