"جوجل" تعلن عن نتائج البحث الأكثر شيوعًا على محركها البحثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة جوجل الأمريكية عن حصاد عام 2018 لنتائج البحث الأكثر شيوعًا على محركها البحثي.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قالت الشركة عبر منشور على مدونتها: "كل يوم، يتجه الناس إلى محرك البحث لاستكشاف عالم المعلومات على الويب. إنهم يأتون للبحث عن كل شيئ من الأخبار والتعليمات المفيدة إلى كلمات الأغاني ووصفات العشاء السهلة".

وأشارت جوجل إلى أن عام 2018 شهد عددًا من الانتخابات المهمة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث كان أحد أكثر الاستفسارات التي بحث الناس عنها على جوجل "كيف تسجل للتصويت؟".

ومن حيث أكثر عبارات البحث والأخبار حول العالم، كانت لكأس العالم لكرة القدم التي أُقيمت في روسيا، أما عن الأفلام فكان فيلم "الفهد الأسود" في المركز الأول.

وفيما يخص العالم العربي، فقد قالت "جوجل" في منشور منفصل: "يقوم الملايين بالبحث على جوجل كل يوم للتعلم والاستكشاف وإيجاد إجابات على أسئلتهم".

وأضافت الشركة: "نرى الدور الذي يلعبه محرك بحث جوجل في حياتنا اليومية والذي نستخدمه للبحث عن أهم اللحظات مثل الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، أو لمعرفة المزيد عن متحف اللوفر في أبوظبي".

وفي السعودية، كانت المراكز العشرة الأولى لعبارات البحث، كالتالي: العنوان الوطني، جدارة، حلول، وجمال خاشقجي، نون، نظام نور برقم الهوية، iqama expiry، وطقس جدة، رايات، وكلام أصفر.

وفي مصر، كانت المراكز العشرة الأولى لكل من: نتيجة الثانوية العامة 2018، ليفربول، دعم مصر، مسلسل نسر الصعيد، معرفة اللجنة الانتخابية، جمال خاشقجي، أوقات الصلاة، رمضان 2018، نتيجة دبلوم الصنايع، المعلمون أولاً.

وفي الإمارات: كأس العالم، الدوري الهندي الممتاز، سريديفي كابور، بريانكا شوبرا، مؤشر جوازات السفر، لعبة قورتنايت، سعر البيتكوين، الهيئة الاتحادية للضرائب، سعر العملة الهندية، برواز دبي.