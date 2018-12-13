للمشاهير فقط.. "إنستجرام" تختبر نوعًا جديدًا من الحسابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة إنستجرام تعمل على اختبار نوع جديد من الحسابات، على أن تكون مخصصة للمشاهير.

ووفق ما ذكر موقع "The Hollywood Reporter"، تختبر "إنستجرام" خاصية "حساب المبدع" أو (Creator Account) لمستخدمي اللغة اللإنجليزية، مع مجموعة صغيرة من المشاهير، إذ يوفر لهم هذا النوع الجديد من الحسابات أدوات خاصة بهم.

وتشمل الأدوات المخصصة لصانعي المحتوى والمبدعين، والتي ستصبح جزءًا من الحسابات الجديدة، إحصاءات النمو مثل البيانات بشأن المتابعات وإلغاء المتابعات، إلى جانب أدوات المراسلة المباشرة التي تسمح للمستخدمين بتمييز منشورات الأصدقاء والعلامات التجارية عن غيرها، فضلاً عن علامات مرنة تسمح للمستخدمين بتعيين طريقة الاتصال بهم.

وستقدم إحصاءات النمو الجديدة لمنشئي المحتوى، بيانات أسبوعية ويومية بشأن مدى تغيير عدد المتابعين. وستعرض هذه الميزة، التي تعمل للمنشورات العادية، والقصص، ومقاطع IGTV، للمبدعين المحتوى الذي أنشأوه حتى يتمكنوا من فهم ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في المتابعين الجدد أو انخفاض قاعدة المعجبين هذه.

وستتيح أدوات المراسلة المباشرة لمنشئي المحتوى تصفية رسائلهم، وتصنيفها إلى مقروء وغير مقروء ومُحددة. كما سيكون بمقدورهم ترتيب طلباتهم المعلقة حسب الصلة أو الوقت للتأكد من عدم تفويت الطلبات المهمة.